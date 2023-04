JEU - Gagnez chaque jour sur France Bleu Isère votre tablette made in France

Pour participer, c'est simple : écoutez France Bleu Isère à 11 heures du 24 au 28 avril. Le jeu sera annoncé à l'antenne, et il vous suffira de répondre correctement aux questions posées pour avoir une chance de gagner la tablette.

Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que vous serez l'heureux gagnant de cette tablette ! Restez à l'écoute de France Bleu Isère. Dès 11h chaque jour, composer le 04 76 46 45 45 ou pour aller encore plus vite pour obtenir le standard, téléchargez l'application ICI par France Bleu et France 3 , version Apple : Ici par France Bleu et France 3