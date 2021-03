JEU - Gagnez l'intégrale dédicacée de Francis Cabrel

Avec la crise sanitaire, rares sont les occasions de voir ses artistes préférés sur scène. France Bleu vous offre une bulle d'oxygène avec le France Bleu Live de Francis Cabrel. L'artiste est venu interpréter les titres de son dernier album "À l'aube revenant", un disque hommage intime et poétique à son père, aux femmes, à Jacques Dutronc, aux troubadours et à l'Occitanie, ainsi que ses plus grands classiques comme "Sarbacane". Deux occasions de vivre ce concert inédit : ce jeudi 1er avril à 20 heures et ce samedi 3 avril à 15 heures.

Deux chances de gagner

Francis Cabrel n'est pas venu les mains vides ! Deux intégrales de 14 albums dédicacées par le chanteur sont à gagner en participant soit au tirage au sort soit en jouant à l'antenne. Le gagnant web sera révélé le lundi 5 avril par Willy Rovelli dans son émission "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission". Bonne chance !

Quel est votre album préféré ?

Depuis "Les Murs de poussière" en 1977 à son dernier album "À l'aube revenant" en 2020, Francis Cabrel a sorti 14 album. Une discographie riche de nombreux tubes comme "Je l’aime à mourir", "Petite Marie", "L'Encre de tes yeux", "Sarbacane", "Octobre" ou encore "La Corrida"... Mais quel est l'album que vous préférez ?