JEU - Gagnez l'intégrale dédicacée de Julien Clerc

À l'occasion de la diffusion de son France Bleu Live, enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, tentez de gagner l'intégrale de Julien Clerc composée de 26 albums studio dédicacés.

Play Two

Avec la crise sanitaire, les occasions de voir ses artistes préférés sur scène sont rares. France Bleu vous offre une bulle d'oxygène avec le France Bleu Live de Julien Clerc. L'artiste est venu interpréter les titres de son dernier album "Terrien", écrit par la crème de la chanson française : Clara Luciani, Carla Bruni, Marc Lavoine, Bernard Lavilliers, Jeanne Cherhal, Didier Barbelivien, Marie Bastide et Vincha (à qui l'on doit le titre "Un Homme" de Jérémy Frerot), ainsi que ses plus grands classiques comme "Ma préférence" , "Femmes je vous aime" ou encore "Fais moi une place". Deux occasions de vivre ce concert inédit : ce jeudi 22 avril à 20 heures et ce samedi 24 avril à 15 heures.

à lire aussi EXCLU - France Bleu Live avec Julien Clerc

Jouez et gagnez

De passage dans notre studio de la Maison de la Radio à Paris, Julien Clerc n'est pas venu les mains vides ! Une intégrale de 26 albums dédicacés par le chanteur est à gagner en participant au tirage au sort ci-dessous. Le gagnant sera prévenu directement. Bonne chance !

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Quelle est votre chanson préférée ?

Depuis un demi-siècle, Julien Clerc a sorti 26 albums et plus d'une centaine de singles ! Beaucoup de ses chansons sont devenues cultes, mais quelle est votre préférée ? Votez parmi nos 14 propositions.