JEU - Gagnez le nouvel opus des aventures d'Idéfix et les irréductibles !

Il n'y a pas qu'Astérix et Obélix qui ont les honneurs de la bande dessinée ! Idéfix aussi possède sa propre série. Le plus célèbre des chiens gaulois revient dans un second opus de : "Idéfix et les irréductibles".

C'était un rêve de Gosciny et Uderzo, les papas d'Astérix : offrir ses propres aventures à Idéfix pour la télévision et en bande dessinée. C'est désormais chose faite et avec succès ! Après un premier album vendu à plus de 100.000 exemplaires, voici qu'arrive le second opus des aventures du plus célèbre des chiens gaulois : Les Romains se prennent une gamelle !

72 pages d’humour et d’action dans les rues de Lutèce, avec des apparitions de personnages des BDs Astérix (Anglaigus, Lentix, Abraracourcix et Bonemine…) : un essentiel pour les fans du duo de gaulois ! Pour fêter la sortie du deuxième tome des aventures d'Idéfix : France Bleu vous offre votre exemplaire ainsi qu'un puzzle à l'effigie du fidèle compagnon d'Obélix pour vous amuser en famille et échanger autour des aventures du célèbre gaulois !

Le Puzzle "Idéfix et les irréductibles"

Pour jouer, c'est ici :

Pour ce deuxième tome ce sont trois aventures complètes qui vous attendent : L’Œuf à la romaine, L’Affaire du collier, La Statue de Labienus écrites par Hervé Benedetti, Michel Coulon, Simon Lecocq et Nicolas Robin, et dessinées par Jean Bastide et Philippe Fenech. Ce dernier a d'ailleurs confié sa fierté de travailler sur l'un des personnages cultes de Gosciny et Uderzo à Robin Bernaud :

Philippe Fenech, l'un des dessinateurs de "Idéfix et les irréductibles" Copier

Le Tome 2 de "Idéfix et les irréductibles" est d'ores-et-déjà disponible dans les librairies et le dessin animé est visible sur France 4 du lundi au vendredi à 8h00 pour 4 épisodes à la suite !

à réécouter Parc Astérix : le banquet gaulois