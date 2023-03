JEU - Gagnez Stromaé en V.I.P au Galaxie d'Amnéville !

Du lundi 20 au vendredi 24 mars, France Bleu Lorraine vous invite en V.I.P au concert de Stromaé, vendredi 24 mars au Galaxie d’Amnéville.

Une expérience unique, rien que pour vous !

Afin de savourer tous les tubes de Stromaé en live, France Bleu Lorraine s'occupe de tout et vous offre la totale : parking, cocktail et les meilleures places dans la salle,. Une expérience incroyable pour un moment unique, et c'est rien que pour vous !

Stromae - papaoutai (Official Video)

A vous de nous prouver que vous êtes le plus grand fan de Stromaé !

Pour gagner vos invitations V.I.P, écoutez France Bleu Lorraine, prouvez-nous que vous êtes LE plus grand fan lorrain de Stromaé ! Pour cela, venez chanter en direct « Alors on danse », le tube de la superstar belge sur France Bleu Lorraine !

Vous connaissez les paroles ? Vous oserez vous lancer ? Et bien ce sera gagné ! N'hésitez pas à vous entraîner grâce au karaoké ci-dessous :)

STROMAE - Alors on danse - karaoké version

Pour tenter votre chance, rendez-vous tous les matins, du 20 au 24 mars à 8h40 dans le 6-9 France Bleu Lorraine avec Nicolas Bill.

France Bleu, la radio de Stromaé en Lorraine !