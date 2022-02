🎁 JEU : Gagnez tout le nécessaire pour votre fondue XXL ! 🧀🥂

🎁 JEU : Gagnez tout le nĂ©cessaire pour votre fondue XXL ! đŸ§€đŸ„‚

Vous n'aurez plus qu'Ă inviter ! đŸœ Cette semaine, Ă l'approche des vacances d'hiver, France Bleu Besançon vous offre "La Plus Grande Fondue de l'AnnĂ©e" ! Vos deux caquelons, la cuillĂšre Ă fondue, deux 2 variĂ©tĂ©s de ComtĂ© Ă l'affinage diffĂ©rent et le Jura qui va bien ! C'est Circuit Bleu CĂŽtĂ© Jeu 🎁