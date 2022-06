JEU - Gagnez un dîner-spectacle au Paradis latin et découvrez la revue “L’oiseau Paradis”

Depuis le 02 mai 2019, le Paradis Latin, plus ancien cabaret de Paris, présente sa nouvelle revue, “L’Oiseau Paradis”. Mis en scène et chorégraphié par Kamel Ouali, ce spectacle est placé sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion et de l’humour.

France Bleu Paris vous propose de vivre une expérience inoubliable dans un lieu mythique construit par Gustave Eiffel en assistant à cette revue avec la personne de votre choix tout en profitant du Menu prestige (boissons incluses) proposé par le cabaret.

Le spectacle commence dès l’arrivée des clients, dans le hall du Cabaret. Comédiens, danseurs, artistes plongent les convives dans une ambiance surréaliste et saisissante !

S’en suit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des artistes époustouflants et des nouvelles technologies se fondent au milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéras, comédies musicales et pièces de théâtres. S’y ajoutent plus de 500 costumes créés pour l’occasion par La maison de Couture Parisienne "On aura tout vu”, qui a réalisé les costumes scéniques des plus grandes stars comme Beyoncé, Katy Perry, ainsi que de nombreux ballets pour l’opéra.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Bonne chance à tous