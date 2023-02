JEU - Gagnez un séjour en amoureux à Paris

Le chanteur publie ce mercredi 14 février Boyfriend, un premier extrait de son prochain album attendu au printemps. 6 ans après Blitz, son dernier album studio, Tirer la nuit sur les étoiles sera son 12e album studio.

Émilie Mazoyer que l'on retrouve tous les soirs sur France Bleu dans Décibels , a eu la chance d'écouter ce nouvel album en avant-première : "C'est une merveille, vous retrouverez dedans toutes les facettes de Daho... romantique, hédoniste, poète, amoureux de l'amour... il y a plein de jolies surprises sur ce disque ! ".

Ce mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, France Bleu vous fait découvrir toute la journée le nouveau titre d’Étienne Daho Boyfriend et vous offre un week-end romantique en amoureux à Paris, la capitale de l'amour.

