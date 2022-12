JEU – Gagnez un week-end de rêve à Paris

C’est Noël avant l’heure à France Bleu Paris. Cette semaine dans Embarquement Immédiat, France Bleu Paris met en jeu un séjour incroyable à partager en famille. Ce dernier comprend l’hébergement à hôtel pour 4 personnes mais aussi :

Un PASS famille pour "Lumières en Seine”

Installée au Parc de Saint-Cloud depuis le 18 novembre, la 2e édition de “Lumières en Seine” vous plonge dans la magie des fêtes de fin d’année et la splendeur de l’hiver. Tout au long d’un parcours de près de 2 kilomètres vous pourrez admirez une toute nouvelle scénographie habillant jardins et sculptures, transformant les installations en œuvres d’art.

Alors que ce soit en famille ou entre amis, laissez-vous transporter dès la tombée de la nuit et vivez sereinement une soirée inoubliable.

Un Pass famille “Paris Museum” valable 48h

Le Paris Museum Paris vous ouvre les portes de plus de 50 musées et monuments de Paris et de la région parisienne.

Pendant 48h, vous aurez accès à l’un des plus fabuleux patrimoines du monde !

Pour l'utiliser, rien de plus facile : il suffit de présenter le Pass aux points de contrôle de chaque site. La durée d’utilisation débute à compter de l’heure de la première visite.

Un Pass famille pour une croisière sur la Seine

Découvrez le charme de Paris... sur l’eau.

La Seine offre en effet l’un des plus beaux points de vue de la ville. Tout au long du parcours d’environ 1h se succèdent les plus beaux monuments et sites touristiques de la capitale.

A vos appareils photos !

Un Pass famille transport en commun

Métro, RER, bus, tramway... Circulez librement, pendant 48h, dans Paris grâce au Paris Visite Pass.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Bonne chance à tous !