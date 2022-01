JEU – Gagnez un weekend dans les pas du groupe ABBA à Stockholm

Il aura fallu 40 ans au groupe ABBA pour se retrouver et offrir un cadeau à tous ses fans : un nouvel album, accompagné d'une série de concerts historique. Pour fêter ça, du 17 au 23 janvier, France Bleu et Polydor vous offrent un voyage à Stockholm placé sous le signe d'ABBA.

Waterloo, The Winner Takes It All, Dancing Queen, ou encore Mamma Mia : des tubes incontournables, intemporels, sur lesquels nous dansons et chantons encore.

40 ans après la sortie de leur dernier album, Agnetha, Anni-Frid, Björn et Benny se sont retrouvés en studio pour nous proposer Voyage. 10 titres dont I Still Have Faith In You et Don’t Shut Me Down que vous avez pu découvrir sur France Bleu.

Les 4 suédois ne s'arrêtent pas là et proposent, à partir de 27 mai à Londres, une série de concerts digitaux. Sur une scène spécialement conçue, 4 avatars entourés d'un groupe de 10 musiciens vous emmèneront pour un voyage dans la galaxie ABBA, des plus grands tubes jusqu'aux toutes nouvelles chansons !

Les ABBAtars vous donnent rendez-vous pour une série de concerts inédits ! - Industrial Light & Magic

Pour fêter ça : France Bleu et Polydor vous offrent un weekend* pour deux personnes à Stockholm comprenant transports AR, avion, vos invitations au musée ABBA et une nuit d’hôtel avec petits déjeuner !

Comment jouer ?

Deux possibilités, du 17 au 23 janvier :

Écouter votre France Bleu et appelez-nous aux moments de jeux identifiés pour vous inscrire à notre grand tirage

Ici-même en répondant à notre question :

Bonne chance à tous et rendez-vous lundi 24 janvier chez Willy Rovelli dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission pour connaître le nom du grand gagnant !

*Hors période scolaire Non cessible, non remboursable