JEU - Gagnez une basse dédicacée par Calogero !

Après la guitare de Vianney, voici la basse sélectionnée par Calogero, histoire de jouer (de la musique) dans la cour des grands ! L'isérois sera aux commandes d'un Classic Rock exceptionnel le dimanche 9 mai dès 22h30 à l'occasion de l'anniversaire de Billy Joel.

Classic Rock Billy Joel

Calogero anime Classic Rock dimanche 10 Mai © Radio France - Jean-Philippe Pariente

Calogero a souhaité mettre en avant le "piano man" et nous partage son répertoire "trop peu connu" selon lui, avec des titres comme "Scenes from an Italian restaurant", "All for Leyna" ou encore "Zanzibar". Pour fêter ça, le chanteur de "Face à la mer" vous offre une basse qu'il a sélectionné rien que pour vous !

Comment jouer ?

Visuel non contractuel - Höffner

Deux façons pour vous de remporter cette basse Hoffner, popularisée par un certain Mick Jagger dans le début des années 60 et dédicacée par Calogero :

Ecoutez bien France Bleu et appelez nous aux moments indiqués pour vous inscrire à notre grand tirage

et appelez nous aux pour vous inscrire à notre grand tirage Ici même en remplissant ce formulaire :

Le règlement du jeu est disponible ici !