JEU – Gagnez une croisière d’une semaine en méditerranée

Après de nombreux mois d’inactivité, les croisières reprendront en toute sécurité cet été depuis le port de Marseille.

Une croisière d’une semaine pour 2 personnes

Pour fêter cette reprise tant attendue, France Bleu et l’agence Planete-Croisiere.com, spécialiste des voyages en croisières, sont heureuses de vous offrir une croisière d’une semaine pour 2 personnes en méditerranée aux auditeurs de France Bleu !

Le croisiériste MSC Croisières a mis en service en Octobre 2019 le MSC Grandiosa, un bateau de croisière innovant et performant.

C’est à bord de ce navire de plus de 330 mètres de long et 43 mètres de large que vous embarquerez pour une croisière Méditerranée en cabine Balcon avec vue mer.

Piscine, théâtre, Aurea SPA, aquapark, bowling... Construit à Saint Nazaire, le paquebot a été pensé pour que vous puissiez profiter tout au long de votre voyage d’un incroyable design et de beaux divertissements.

- -

À n’importe quel moment de la journée, la Galleria est l’endroit parfait pour se restaurer, faire les boutiques, se retrouver ou simplement s’imprégner de l’ambiance unique.

Et lorsque le soleil se couche, il prend une toute autre vie, avec des spectacles sur le dôme à LED, des concerts et des soirées jusqu’à tard dans la nuit.

- -

Doté d’une technologie de pointe, le MSC Grandiosa est l’un des navires les plus respectueux de l’environnement et un modèle de consommation d’énergie efficace pour la croisière moderne (97% d'oxyde de soufre en moins et 80% d'oxyde d'azote en moins grâce à un système hybride de nettoyage des gaz d'échappement (EGCS) et à une réduction catalytique sélective de pointe (RCS))

La croisière est à réserver entre septembre et novembre 2021 (hors vacances scolaires).

--> Toutes les informations sur le MSC Grandiosa

Comment jouer ?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple.

Il suffit d’écouter votre France Bleu et de participer aux sélections organisées à différents moments de la journée.

Qui est Planete-Croisiere.com ?

● Une agence de voyage en ligne 100% française spécialiste de la vente de croisières

● Une expertise sur les grands voyages en croisière et les tours du monde, sur les croisières d’expédition (arctique / antarctique) et les croisières fluviales.

● Une agence à taille humaine avec un suivi de votre dossier de A à Z par un seul et même conseiller

● Nouveau : des conditions d’annulation flexibles et remboursement sous 4 semaines en cas d’annulation

Pour réserver une croisière : www.planete-croisiere.com ou 03.20.01.65.65