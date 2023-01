JEU - Gagnez une expérience interdite avec Paris Face Cachée

Durant 72 h Paris Face Cachée invite à vivre des moments uniques dans une centaine de lieux de Paris et sa région. Des aventures originales imaginées spécialement pour l’évènement, dans des lieux habituellement inaccessibles.

4 parcours sont proposés :

Risquez l'inédit

Osez l'interdit

Parenthèses artistiques

Olympiade culturelle, grande nouveauté de cette dixième édition, une programmation en lien avec l’Olympisme conjuguant arts, culture et sport

Parmi les expériences proposées : allez à la rencontre des "Urbainculteurs" qui font pousser des légumes dans un parking souterrain, revivez les Années Folles en compagnie de Dame Claude et ses filles, visitez le futur Village Olympique des athlètes ou devenez animateur dans une station de radio culte française.

Découvrez le patrimoine des Sapeurs-Pompiers à Saint-Denis

France Bleu Paris et Paris Face Cachée vous offrent une expérience incroyable faisant partie de la collection "Osez l'interdit"* :

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris et son conservateur proposent une expérience privilégiée : la visite inédite, réservée à une famille de quatre personnes, le samedi 04 février 2023 au matin, au sein d’un nouveau lieu confidentiel et inaccessible au public.

Vous pourrez visiter la collection de matériels roulants de la BSPP, les archives photographiques ainsi que les archives papiers. Inclus également : un tour à bord de l’ACMAT, véhicule utilisé comme porte-drapeau lors du 14 juillet dernier et 1 photographie en tenue de feu d'époque sera proposée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Pour participer, remplissez le formulaire ci-dessous :

* = Gain non cessible, non remboursable, non échangeable