JEU - Gagnez une guitare Lâg Travel imaginée par Vianney

À l'occasion de la diffusion de son France Bleu Live, enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, tentez de gagner deux guitares électro-acoustiques de la marque Lâg, imaginée et personnalisée par Vianney.

Vianney est un chanteur quasiment inséparable de sa guitare. Autodidacte, il a une manière très personnelle de jouer "pas très académique" confie t-il. Il aime les guitares légères et maniables, dites de "voyage", sur lesquelles il peut jouer avec force. Elle doit donc être également robuste. On le remarque aisément lorsqu'il est sur scène, et notamment lors de l'enregistrement de son France Bleu Live, un concert unique qui sera diffusé ce jeudi à 20 heures et ce samedi à 15 heures.

Les guitares je les gifle, je tire les cordes, je les pince, je les bourrine un peu.

Sa rencontre avec la marque française Lâg Guitars a donné naissance à une guitare élaborée avec les spécificités et les envies de Vianney. Une "signature" qui intègre une rosace aux couleurs de l'artiste, une tête spécifique ornée de son ruban fétiche et des repères de touche triangulaires. On retrouve également une belle table en épicéa massif avec son logo discrètement gravé, sublimée par un vernis satiné. Guitare électro-acoustique, elle est équipée d'un préampli Fishman Sonitone pour révéler les plus belles sonorités. Enfin, cette Signature est accompagnée d'une solide housse Lâg, également ornée du logo brodé de l'artiste.

Deux chances de gagner

Deux guitares Lâg Travel signature Vianney sont à gagner en participant soit au tirage au sort ci-dessous soit en jouant à l'antenne. Les gagnants seront révélés le lundi 19 avril par Willy Rovelli dans son émission "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission". Bonne chance !

