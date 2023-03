JEU - Gagnez une semaine au ski et vos places pour le France Bleu Live Les 2 Alpes !

Juliette Armanet, Louise Attaque et Jenifer

Juliette Armanet, Louise Attaque et Jenifer : voici la programmation du France Bleu Live Festival des 2 Alpes !

Du 18 au 20 avril , venez retrouver les artistes que vous aimez aux 2 Alpes et participer au France Bleu Live Festival !

Juliette Armanet ouvre le bal avec la réédition de son album "Brûler le Feu", un album sorti le 4 novembre dernier. La jeune femme proposera un concert mêlant de la variété chic et intemporelle à la musique pop assumée.

Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix renouent avec l’esprit des débuts de Louise Attaque et nous dévoilent leur cinquième album "Planète Terre" . Des titres aux consonances pop rock humanistes que vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir dans notre belle station, le 19 avril prochain.

Qui de mieux pour clôturer ce festival que Jenifer qui nous présente un dernier album plein d'audace. La chanteuse niçoise nous propose un nouvel album intitulé sobrement "n°9". L'artiste souhaite partager ces moments intenses, hors du temps, avec le public.

Mais on ne s'arrête puisqu'avec Les 2 Alpes, France Bleu vous offre également votre semaine aux sports d'hiver pour deux : hébergement, ski pass et vos places de concert du 15 au 22 avril C'est la promesse d'une magnifique semaine, entre sport et musique qui vous attend sur France Bleu avec la participation des 2 Alpes !

Comment jouer ?

Ecoutez bien votre France Bleu et participez à nos jeux France Bleu Live Festival ! Le tirage aura lieu le 20 mars chez Willy Rovelli dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission.