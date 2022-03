C'est un véritable événement auquel France Bleu et Les 2 Alpes vous invitent cette semaine ! Jouez du 7 au 13 mars sur France Bleu pour remporter vos invitations et votre semaine au ski !

JEU - Gagnez une semaine au ski et votre accès aux France Bleu Live des 2 Alpes !

Les 2 Alpes les France Bleu Live de Gaëtan Roussel, Claudio Capé, Clara Luciani et Nolwenn Leroy

Gaëtan Roussel, Claudio Capeo, Clara Luciani et Nolwenn Leroy : voici la programmation incroyable du France Bleu Live Festival des 2 Alpes !

Le France Bleu Live Festival : du 12 au 15 Avril ! © Radio France

Du 12 au 15 avril, venez retrouver les artistes que vous aimez aux 2 Alpes et participer au France Bleu Live Festival !

Nolwenn Leroy a fait son grand retour en fin d'année dernière avec "La Cavale", un album produit par Benjamin Biolay, qui nous avait valu l'excellent et solaire "Brésil - Finistére" :

Enregistré entre Paris et la Provence, Gaëtan Roussel a sorti en 2021 l'album "Est-ce que tu sais ?" ! Le membre de Louise Attaque a sorti récemment un nouveau single issue de la réédition de l'album : "Une seconde (ou la vie entière)" :

Autre rendez-vous de ce France Bleu Live Festival : la meilleure artiste féminine de l'année ! C'est Clara Luciani : elle a cartonné aux Victoires de la Musique avec son hymne au retour de la danse et de la vie : "Respire encore" :

Il nous fait rêver d'été et de la chaleur du soleil avec son dernier album franco-italien : Claudio Capeo sera là également ! Sur France Bleu vous entendez régulièrement sa reprise de Senza una donna avec Davide Esposito.

Vous le voyez le programme est plus que beau ! Mais on ne s'arrête puisqu'avec Les 2 Alpes, France Bleu vous offre également votre semaine au sport d'hiver pour deux : hébergement, ski pass, location de matériel du 9 au 16 avril... C'est la promesse d'une magnifique semaine, entre sport et musique qui vous attend sur France Bleu avec la participation des 2 Alpes !

Comment jouer ?

Ecoutez bien votre France Bleu et participez à nos jeux France Bleu Live Festival ! Le tirage aura lieu le 14 Mars chez Willy Rovelli dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission.

Bonne chance à tous