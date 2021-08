JEU - Gagnez une session de pilotage de voiture mythique !

Après l'île de Ré, après un séjour gourmand et spa, c'est encore une magnifique expérience que vous propose France Bleu pour cet été essentiel ! Imaginez vous au volant d'une voiture culte alliant style et puissance. De la mythique 2CV aux voitures plus modernes (Porsche, Lamborghini,...) en passant par des voitures de rallye, il y en a pour tout le monde !

Et le plus beau ? C'est VOUS qui choisissez où, quand et surtout quelle voiture ! Vous vous sentez l'âme d'un James Bond ? Vous voulez découvrir les sensations d'un Sébastien Loeb ou tout simplement sentir la puissance d'une voiture extraordinaire ? Tout est possible ! Et pour vous donner un coup de pouce, France Bleu rajoute 50€ de carburant !

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu et participez aux jeux du 16 au 22 Août ! A tout moment vous pourrez remporter votre sélection pour notre grand tirage !

Bonne chance à tous !