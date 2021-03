JEU - Gagnez vos billets pour assister à la conférence live de Mike Horn

On connaît de Mike Horn son goût pour l'aventure et sa passion de la nature, mais beaucoup moins ses initiatives en matière d'éducation écologiste. Et c'est pourtant pour l'une de ses expéditions datant de 2008, considérée comme le plus grand programme éducatif environnemental au monde, que Mike Horn a choisi de s'exprimer lors d'une conférence live intitulée "Pangaea et le Young Explorers Program (YEP)". Une expédition hors norme, où 200 jeunes ont voyagé aux côtés de Mike Horn, en vue d’un éveil écologique, mais surtout de sensibiliser et former de jeunes ambassadeurs pour aider à protéger l’avenir de la planète. Il aura fallu quatre années à l'aventurier pour mener à bien son ambitieux projet d’avant-garde. Une totale réussite dont il parle très peu en public. Cette conférence live est l'occasion pour Mike Horn de partager son expérience avec la jeune génération.

