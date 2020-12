JEU – Gagnez vos chocolats Lindt sur France Bleu Béarn Bigorre

Le Béarn et les chocolats de la maison Lindt, c’est une vieille histoire d’amour et de gourmandise. Il était tout naturel que les Petits Lutins remplissent leur hôte de chocolats Lindt durant ces fêtes de fin d’année. Du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021, France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos coffrets gourmands Lindt en jouant avec nos Petits Lutins.

Produits à Oloron Sainte-Marie, les chocolats de la Maison Lindt accompagnent les gourmands depuis des décennies. Depuis 1845 même pour les habitants de la vieille ville de Zurich où les premiers chocolats sortent d’une confiserie. Depuis, ils ont conquis l’Europe et le Béarn grâce à des classiques comme le Lapin Or né en 1952 (et son écharpe rouge à clochette autour du cou), les bouchées Lindor et les premières boîtes remplies de petits chocolats en 1972.

Depuis, la gamme s’est élargie à l’aide de chocolats fourrés à la praline, avec les Pyrénéens, les tablettes aux mille saveurs, les boîtes Champs-Elysées jusqu’au traditionnel Père Noël en chocolat. Autant de saveurs à retrouver aussi dans le magasin d’usine installé au 2 avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Oloron-Sainte-Marie.

