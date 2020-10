JEU - Gagnez vos entrées pour le Positive Jump Trampoline Park à Pau

Le Positive Jump Trampoline Park a ouvert ses portes à Pau, il y a à peine plus d'un an. De nombreux amateurs sont venus tester les sensations de ce parc unique dans la région paloise. Le Positive Jump Trampoline Park vous propose de nombreuses d’activités. Vous profiterez d'un parcours Ninja. Vous pourrez laisser libre court à vos enfants avec la Free Zone, une zone libre pour sauter et virevolter dans tous les sens. Vous découvrirez une façon originale de faire du basket avec la zone Basket Jump : sauter sur un un trampoline et marquez le maximum de points. Vous vous défoulerez dans la Battle zone : vous relèverez un duel sur une poutre à l'aide d'une barre de mousse. Ou encore, vous vous adonnerez à une nouvelle formule de la balle au prisonnier avec la zone Dodge Ball. Les plus petits ne sont pas en reste, puisqu'une zone Mini Jumper est dédié aux enfants de 4 à 5 ans.

Et bientôt, encore du nouveau !

Très bientôt, adossé au Positive Jump Trampoline park, le Warrior Park va ouvrir ses portes. Vous pourrez profitez d'un parcours à l'image d'un parcours Ninja Warrior sur TF1, avec 4 lignes de ninja, 4 rampes à grimper, plus pentues les unes que les autres, pour atteindre la ligne d'arrivée. Le parc sera également composé d'un mur d'escalade interactif, le Fun Wall, pour développer son sens de l'équilibre, vaincre son vertige ... Vous monterez jusqu'à 7 mètre au dessus du sol. Et enfin, un mini Park Positive Kids pour les enfants. Le tout ouvre, très prochainement pour le plus grand plaisir de tous !

Le Positive Jump est ouvert à tous. Inutile d'avoir un niveau expérimenté. Débutants comme confirmés, pourront en profiter, avec une même envie s'amuser et prendre du plaisir ! Le Positive Jump Trampoline Park à Pau, est installé près du centre scientifique Total, avenue Larribau.

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre pass famille pour le Positive Jump Trampoline park du lundi 19 octobre au dimanche 1er novembre.