JEU - Gagnez vos invitations V.I.P pour le concert de M.Pokora au Galaxie d'Amnéville

A l'occasion de ses 20 ans de carrière, M Pokora est de retour sur scène et s'arrête vendredi 13 octobre au Galaxie d'Amnéville. L'occasion de retrouver en live tous ses tubes, et de profiter d'une scénographie techno-futuriste, et d'effets spéciaux hallucinants. Un show incroyable que vous allez pouvoir vivre grâce à France Bleu Lorraine.

Gagnez vos invitations V.I.P

Du 02 au 06 octobre, France Bleu Lorraine vous offre invitations V.I.P pour ce concert.

Votre radio préférée s'occupe de tout pour profiter pleinement de ce concert : parking, cocktail, et les meilleures places au Galaxie d'Amnéville. Une expérience inoubliable !

M. Pokora - Parce que c'est toi (Clip officiel)

Prouvez-nous que vous êtes le plus grand fan lorrain de M Pokora

Pour tenter votre chance, rien de plus facile ! A vous de donner de la voix ! Rendez-vous tous les matins à 8h40 dans le 6-9 France Bleu Lorraine. Chantez un extrait du tube de M Pokora : "Tombé", et c'est gagné !

Comme sur France Bleu Lorraine, nous sommes très sympas, voici de quoi réviser :

M Pokora - Tombé Karaoké 🎤

A vous de jouer ! A vous de chanter !

Rendez-vous du lundi 02 au vendredi 06 octobre 2023 dans le 6-9 France Bleu Lorraine !