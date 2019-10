JEU - Gagnez vos loisirs en famille pendant ces vacances avec le jeu Les Petits Monstres

Pendant ces vacances de la Toussaint et à l'occasion d'Halloween, jouez aux Petits Monstres en écoutant votre radio France Bleu Béarn. Gagnez vos loisirs en famille dans les meilleurs parcs de la région et des cadeaux gourmands. Tentez votre chance du lundi 21 octobre du dimanche 3 novembre.

Ecoutez votre radio France Bleu Béarn et jouez aux Petits Monstres toute la journée pendant ces vacances, du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre. Gagnez vos entrées pour profiter de vos vacances de la Toussaint dans les meilleurs parc de loisirs en Béarn et en Bigorre. A l'occasion d'Halloween, gagnez aussi des cadeaux gourmands pour vous faire plaisir.

Votre Pass Famille pour le Zoo d’Asson

Profiter d’une sortie idéale en famille ! Vous allez vivre un vrai voyage à la découverte du monde animal au zoo d'Asson. Au cœur d’un parc exotique, découvrez des espaces thématisés aux couleurs de l'Asie, de Madagascar ou de l'Australie sauvage. Vous allez croiser les grandes espèces emblématiques du parc : tigre blanc, panthère des neiges, panda roux, zèbres ... Vous partagerez l’intimité d’oiseaux tropicaux, de lémuriens, de kangourous en liberté ... Le Zoo d’Asson fête Halloween jeudi 31 octobre avec des maquillages effrayants de 14h à 17h ! Visitez aussi le zoo d'Asson lors d'une visite guidée et commentée à la lueur des lanternes et des bougies pour une découverte extraordinaire.

Votre Pass Famille pour le Château des Enigmes à Laas

Le château des énigmes de Laàs vous propose une aventure grandeur nature : la découverte du parc et des dépendances de ce château du 18ième siècle, grâce à un grand jeu de piste, d’énigmes ludiques et éducatifs pendant près de 3 heures. Pour y arriver, vous devrez faire preuve d'adresse, d'agilité (à plus de 6 mètres de hauteur dans des filets suspendus dans les arbres), de déduction et d'esprit d'équipe. Le château des énigmes fête Halloween, retrouvez ici le programme complet des animations

Votre pass famille pour Ludopia

Ludopia à Accous en Vallée d'Aspe, l'espace de loisirs et de découverte en famille se met aux couleurs d’Halloween. Vous allez profiter de plus de 3 heures de jeux grâce à 100 jeux différents, du traditionnel au plus original ... Au cœur d'un paysage incroyable, vous découvrirez des parcours ludiques : parcours pieds nus, dans le noir, jeux sonores, jeux de lumières, illusions d'optique, labyrinthe, jeux du monde, manège mécanique, parcours aventures … Des jeux en bois, géants, traditionnels viennent compléter cette grande gamme d’activités ...

Votre Pass Famille pour l’Exotic Park à Lescar

C’est tout nouveau !!! L'Exotic Park est le premier parc animalier autour de Pau. Dans un concept concept original, vous visiterez un insectarium avec des insectes exotiques, vivarium. Vous croiserez des pythons, des varans, des tortues géantes … Vous découvrirez une zone australienne, dans laquelle évoluent des wallabies, des émeus et des loriquets. On y trouve aussi une mini-ferme avec ses habituels occupants (chèvres naines, poules ...). Embarquez aussi à l'Exotic Park dans une zone pampa sud-américaine avec, entre autres, des flamants roses du Chili, des nandous qui deviendront les chouchous du parc, des alpagas ou encore des perroquets …

Votre coffret de délicieux bonbons et chocolats de la Maison Verdier

A l’occasion d’Halloween, on fait le plein de bonbons ! Dégustez les berlingots des Pyrénées, bonbons coquelicot, bonbons Violette, raisins dorés au Jurançon, ballons rugby, crottes de biquettes, cailloux amandes … La Maison Verdier est Maître Chocolatier Confiseur depuis 3 générations. La Maison Verdier, c’est un savoir-faire artisanal unique et une culture du goût authentique dans ses créations de confiseries gourmandes et chocolats fins.

Votre Pass Famille pour le Méga CGR

Gagnez vos places de cinéma pour emmener toute la famille voir le film de votre choix au Méga CGR le plus proche de chez vous Pau-Centre Ville, Pau Université, Lescar ou Tarbes. Pendant ces vacances, vous avez le choix, pour les enfants : Shaun le Mouton, La Ferme Contre-Attaque, Angry Birds : Copauns comme cochons, La Grande Cavale ...

Votre coffrets gourmands Biraben

Vous allez vous régaler avec les bons produits de la Maison Biraben avec à l’intérieur de votre coffret : rillettes de canard, pâté de campagne, pâte du gascon, pâte recette basque, garbure, bocal de haricots de maïs, cuisses de confit de canard gras du sud-ouest … un vrai délice pour tous les gourmands !

Votre composition spéciale Halloween Les Biscuits de Monsieur Laurent

Les biscuits de Monsieur Laurent vous propose pour Halloween un assortissent composé de biscuits spéciaux : délicieux doigts de sorcières, croustillants de momies, cookies de cervelle de gobelins, cookies à la morve de troll, cookies cimetières …

