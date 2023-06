JEU - Gagnez vos pass pour la RoboCup23 à Bordeaux du 6 au 9 juillet

Pour sa 26ème édition, c’est la ville de Bordeaux qui a été choisie pour organiser la RoboCup, la plus grande compétition de robotique et d’intelligence artificielle au monde. Le grand public a rendez-vous du 6 au 9 juillet 2023 au Parc des expositions de Bordeaux pour cette RoboCup23 . Au programme, des spectacles ludiques de haute technologie tels que des matchs de robots (secouristes, footballeurs, sauveteurs, ménagers,..), des conférences thématiques, des animations éducatives ou encore des ateliers pédagogiques. Au total, ce sont plus de 2 500 compétiteurs venus de 45 pays, et 3 000 robots qui sont attendus à Bordeaux. Après Paris en 1988, c'est la deuxième fois que cet événement se déroule en France.

