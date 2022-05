JEU - Gagnez vos places pour aller voir "Je vais t'aimer" à La Seine Musicale à Paris

En partenariat avec France Bleu, "Je vais t'aimer" raconte l'histoire d'une bande d'amis à travers le temps et les continents avec pour toile de fond les plus grands succès de Michel Sardou ! Le spectacle, déjà vu par plus de 100.000 spectateurs, s'installe à La Seine Musicale à Paris pour un mois !

Après une tournée en France commencée à Lille, la troupe de "Je vais t'aimer" s'installe à La Seine Musicale à Paris !

Autour des plus belles chansons de Michel Sardou, découvrez l’histoire originale d’une bande d’amis. Louise, Thomas, Nicole, Léo, Antoine, Mike et Nicolas ont embarqué à bord du France. Des musicals de Broadway aux bals populaires de Nogent, en passant par les marchés de Ghardaïa : ce sont leurs aventures, entre rires, surprises et larmes que vous allez découvrir, le tout dans une mise en scène digne des plus grand show de Broadway et du West End. En toile de fond : l’évolution de la France au travers des événements historiques qui ont parsemés notre histoire.

Pour fêter l'installation du spectacle à La Seine Musicale du 20 Mai au 19 juin, France Bleu, partenaire du spectacle vous offre vos places pour la représentation du vendredi 27 mai à 20h30* !

Comment gagner ?

Inscrivez-vous, en remplissant le formulaire suivant :

Bonne chance à tous ! Vous avez jusqu'au 26 mai, 13h, pour tenter votre chance !

*Places non cessibles, non échangeables et non remboursables. Merci de vérifier votre disponibilité avant de participer à notre jeu.