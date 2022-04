JEU – Gagnez vos places pour assister au match retour PSG Féminines – OL, le 30 avril au Parc des Princes !

Et autant vous dire qu'avec le lourd passif entre l'OL et le PSG en Ligue des Champions, les matchs s'annoncent épiques ! Si l'Olympique Lyonnais a remporté 7 fois le titre, les féminines du PSG n'ont qu'un rêve : soulever pour la première fois le trophée de l'une des compétitions les plus prestigieuses dans le foot féminin européen. Derrière elle, l'équipe cumule deux finales de la compétition, en 2015 et 2017 !

C'est au Parc des Princes que la rencontre sera à suivre, le 30 avril prochain !

