JEU Gagnez vos places pour “Du bonheur dans les épinards” ainsi qu’une rencontre exclusive avec Paul Dewandre

Après 2 millions de spectateurs conquis par son premier one man show "Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus", Paul Dewandre revient sur scène avec un tout nouveau spectacle intitulé “Du bonheur dans les épinards.

Dans cette nouvelle création, il aborde un sujet encore plus fondamental que l’amour en couple : le bonheur ! Parce qu’amoureux ou pas, on a tous une envie commune : être heureux !

On est de plus en plus nombreux à nous interroger sur la manière de trouver son chemin dans ce monde en transition

Paul Dewandre manie d’une façon extrêmement éclairante les métaphores et les images pour mieux faire comprendre les enjeux tant sociétaux que personnels auxquels nous sommes confrontés. Et avec ce mélange subtil de dérision et de profondeur qu’on lui connaît désormais, il nous propose quelques pistes très concrètes pour trouver son bonheur malgré les incertitudes et les difficultés rencontrées.

Avec "Du bonheur dans les épinards", Paul se propose également de resserrer un lien parfois distendu entre des générations qui ont du mal à se comprendre. Beaucoup de parents issus de la génération des Trente Glorieuses ne comprennent plus trop certains choix de leurs enfants qui privilégient leur équilibre personnel. Mais les enfants, eux aussi, ont de la difficulté à comprendre ce qui a amené leurs parents à construire leur vie comme ils l’ont fait.

Mise en scène par Yves le Rolland, le patron historique de la célèbre émission “Les Guignols de l’info”, ce one-man-show est pourvu d’un ton décalé et d’un humour parfois caustique mais jamais méchant.

Un spectacle drôle, d’intérêt général et d’actualité brûlante à ne manquer sous aucun prétexte !

A vous de jouer !

Jusqu'au jeudi 17 mars, France Bleu Paris vous propose de gagner 2 places pour assister le 19 mars prochain au nouveau spectacle de Paul Dewandre “Du bonheur dans les épinards”.

Mais ce n’est pas tout ! France Bleu Paris vous a réservé un moment d’échange avec l’auteur à l’issue de la représentation, pour que votre soirée devienne un moment exceptionnel.

Pour jouer, rien de plus simple, il vous suffit d’écouter votre radio et de participer aux jeux dès que les animateurs vous y invitent. Et pour multiplier vos chances de gagner, vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

Et ensuite ? Croisez les doigts.

Bonne chance à tous