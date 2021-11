JEU : Gagnez vos places pour la pièce de théâtre "Rimbaud en feu".

En 1924, l’année même où André Breton publie le Manifeste du Surréalisme dans les colonnes du Figaro, on retrouve l’auteur de la Saison en enfer" enfermé dans sa chambre d’hôpital à Charleville. Vivant il est, plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en finir avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. Un homme « sans semelles et sans vent » qui invite sur son « Bateau ivre » aussi bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo Ferré… Comme si, sur un coup de folie, et avant que les derniers feux de la modernité l’accablent lui et ses semblables, Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale leçon de vie."

Une pièce de théâtre de Jean-Michel Dijan, et mise en scène par Anna Novion. Retrouvez Jean-Pierre Darroussin dans le rôle de Rimbaud, sur la scène du Grrranit le 16 novembre prochain à 20h, avec France Bleu Belfort Montbéliard. Tentez de remporter vos places en participant au jeu ci-dessous. ⤵⤵⤵