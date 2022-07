JEU - Gagnez vos places pour le "Chromatica Ball Tour" de Lady Gaga en Angleterre

Après avoir triomphé au cinéma dans "A Star is Born", Lady Gaga revient en 2020 à ce pourquoi on la connait le mieux : la musique ! Avec l'album "Chromatica" elle nous plonge dans un univers, le sien, rempli de couleurs et de sons. Avec des morceaux sur la santé mentale ou encore les relations amoureuses, Lady Gaga s'offre des duos avec quelques unes des stars de la pop du moment : Ariana Grande, Blackpink (groupe de K-Pop) ou encore Elton John. Et pour mettre en image sa vision de Chromatica, Lady Gaga fait appel au réalisateur culte Robert Rodriguez pour le clip de Rain On Me :

Le Chromatica Ball : Tournée d'été des stades

Deux ans après la sortie de l'album, voici donc la chanteuse de Always Remember Us This Way sur la route des stades à l'internationale pour le Chromatica Ball. Et c'est là que France Bleu entre en piste !

Nous vous offrons un séjour exceptionnel avec en point d'orgue vos billets pour le concert de Lady Gaga au Tottenham Stadium à Londres le 29 juillet* ! Transport aller-retour, nuit d'hôtel et petit-déjeuner vous sont offerts pour vous permettre de passer un moment magique !

Comment jouer ?

Vous avez jusqu'au 17 juillet pour écouter votre France Bleu et jouer à nos jeux Lady Gaga ! Bonne chance à tous.

ATTENTION ! Avant de jouer, merci de vérifier la validité de votre passeport et de votre pass vaccinal pour pouvoir entrer sur le territoire britannique** !

* : Gain non cessible, modifiable ou remboursable

** : Gain non remboursable ou remplaçable en cas de non-validité des passeports et pass vaccinal