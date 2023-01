JEU / Gagnez vos places pour le cirque Medrano et son spectacle Oceania 🤡

Du 14 au 19 février, découvrez « Oceania », le nouveau spectacle du Cirque Médrano au Parc des Expositions de Metz.

Entre clowns, jongleurs, trapézistes, acrobates ou encore voltigeurs, plongez dans un monde fantastique. France Bleu Lorraine vous invite à vivre ce voyage extraordinaire en famille ou entre amis.

Prenez vos billets et embarquez 🎫

Inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous pour gagner vos 4 entrées pour la représentation du mercredi 15 février 2023 à 19h30 sous le chapiteau du cirque à Metz Expo.

Une Odyssée qui vous promet d’étonnantes rencontres avec les prodigieux artistes du spectacle qui rivalisent d'audace et de talent mais sans ménagerie ni animaux. Du cirque moderne que ce soit par sa mise en scène ou ses innovations techniques et qui se veut porteur de message d'espoir, d'entraide et de partage.