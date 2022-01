JEU - Gagnez vos places pour le concert de Dany Brillant au Dôme de Paris - Palais des Sports !

C'est un vibrant hommage à un père artistique que Dany Brillant rend à Charles Aznavour dans ses deux derniers albums. D'abord en solo, avec l'accord de la famille du chanteur, accompagné des rythmes latino dont il est un habitué. Dany Brillant avait repris, notamment, La Bohème :

à réécouter Dany Brillant chante Aznavour

Devant le succès de ses reprises, il décide, un an plus tard, d'inviter quelques amis pour célébrer à nouveau les chansons du Grand Charles. Parmi eux : Anggun, Bénabar, Carla Bruni, Laurent Gerra (et toutes ses voix) ou encore Chimène Badi et la fille de Charles Aznavour, Katia.

C'est maintenant sur scène que Dany Brillant poursuit l'hommage au plus célèbre des franco-arménien en tournée dans toute la France et à Paris le 4 février au Dôme de Paris - Palais des sports !

France Bleu Paris vous offre vos places !

Pour gagner vos deux places* pour cet exceptionnel concert au Dôme de Paris - Palais des Sports, deux possibilités du 29 au 31 janvier :

Ecouter France Bleu Paris et tentez votre chance dans nos jeux !

En vous inscrivant juste ici :

Bonne chance à tous ! Le tirage aura lieu le mardi 1er février.

*Places non cessibles.