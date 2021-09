JEU - Gagnez vos places pour le concert évènement de Sting au Panthéon !

C'est un évènement 100% d'émotions comme seul France Bleu sait vous les offrir que nous vous proposons cette semaine : un concert de Sting, le 6 octobre, dans ce lieu exceptionnel qu'est le Panthéon. Imaginez plutôt :

Le trajet aller-retour pris en charge

La nuit d'hôtel avec petit-déjeuner

Le concert d'une légende du rock dans un lieu mythique parisien...

Vous pourrez y entendre les plus grands tubes de celui qui apparaît dans le premier volet de Kaamelott au cinéma mais aussi les premiers extraits de son nouvel album The Bridge attendu le 19 novembre prochain dans les bacs. Le chanteur a déjà sorti le premier single "If it's love" le 1er septembre dernier à retrouver sur France Bleu.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Comment jouer ?

Deux solutions pour remporter ce magnifique séjour :

Ecoutez France Bleu et tendez bien l'oreille pour pouvoir vous inscrire aux moments de jeu identifiés

et tendez bien l'oreille pour pouvoir vous inscrire aux moments de jeu identifiés Ici même en remplissant notre formulaire en ligne :

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Le tirage aura lieu dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission ce lundi 27 septembre, sur France Bleu.