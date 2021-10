JEU - Gagnez vos places pour le France Bleu Live de Tryo et un séjour en Mayenne !

Direction Laval en Mayenne pour le concert France Bleu Live de Tryo le 28 Octobre ! Rencontre avec le groupe et visite d'un des plus beaux villages de France à la clé !

Groupe culte s'il en est, Tryo s'invite aux 40 ans de France Bleu Mayenne pour un France Bleu Live exceptionnel le 28 Octobre à l'espace Mayenne à Laval* ! Retrouvez Guizmo, Christophe et Danielito sur scène avec leurs plus grands tubes que vous avez forcément fredonnés au cours des 25 ans de carrière du groupe : Greenwashing, Désolé pour hier soir ou encore La main verte. A retrouver également : les chansons du dernier album du trio Chants de bataille !

En plus du concert de Tryo (qui accueillera le groupe mayennais Rouquine en première partie),France Bleu et Mayenne Tourisme vous offrent une magnifique visite dans l'un des plus beaux villages de France : Sainte-Suzanne ! Perchée sur un piton rocheux dominant de 70 mètres la vallée de l'Erve, entre Laval et Le Mans, Sainte-Suzanne est surtout connue comme la cité médiévale qui défia Guillaume le Conquérant. Le site serait vieux de 5 à 6 siècles avant Jésus-Christ. C'est donc un trésor d'histoire et de patrimoine que vous allez découvrir ! Egalement au programme de ce séjour incroyable : une visite de Laval et de ses trésors, ça ne se refuse pas !

Récapitulons : 1 séjour pour 2 du 28 au 30 Octobre, avec deux nuits et petits-déjeuners, à la découverte des trésors de la Mayenne avec, en apothéose un France Bleu Live avec Tryo et, petit détail comme ça, votre rencontre avec le groupe ! C'est un séjour trois étoiles qui vous attend avec France Bleu !

Comment jouer ?

Pour remporter votre magnifique séjour en Mayenne, deux solutions :

Ecoutez France Bleu ! À tout moment, vos places peuvent être mises en jeu ! Soyez attentifs et appelez-nous !

Remplir notre formulaire en ligne du 11 au 17 octobre :

Le tirage aura lieu dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission avec Willy Rovelli !

Un concert événement proposé par France Bleu Mayenne accompagné de ses partenaires le Département de la Mayenne, la Ville de Laval et Laval Agglo. Bonne chance à tous !

*L'accès à la salle de concert Espace Mayenne ne pourra se faire uniquement que sur présentation d'un Pass Sanitaire conformément à la réglementation en vigueur à la date du dit concert.