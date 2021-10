JEU - Gagnez vos places pour le match des féminines du PSG face au Real Madrid au Parc des Princes

Pour la première fois depuis 2017, les joueuses de la section féminine du PSG sont de retour sur le pelouse du Parc des Princes devant le public ! Les joueuses affrontent celles du Real Madrid ce 9 novembre à 21h dans les phases de groupes de la Ligue des Champions féminines.

