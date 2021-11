JEU : Gagnez vos places pour le spectacle "Echos" avec France Bleu Belfort Montbéliard

Dans _"Echos"_, le chanteur et rappeur Sly Johnson prête sa voix et son corps au travers du beatbox, aux imaginaires scéniques oniriques de l’auteure et metteure en scène Mathilda May. Un voyage sensoriel et immersif qui mêle improvisation musicale, performance visuelle et poésie sonore.

Théâtre © Getty

Mathilda May a créée une pièce sous la forme d’un seul en scène pour le rappeur, chanteur et beatboxer Sly Johnson, ancien membre du groupe culte Saïan Supa Crew. Avec pour seul instrument sa voix et un looper, l’artiste entame un dialogue improvisé avec les images créées par le vidéaste et plasticien Mathias Delfau. La vidéo entre peu à peu en symbiose avec la voix du musicien pour dessiner les contours d’un paysage sans cesse mouvant.

