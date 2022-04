JEU - Gagnez vos places pour le test match de handball masculin France - Espagne

Après sa médaille d'or aux JO de Tokyo, l'équipe de France s'attaque à un autre poids lourd du handball européen : l'Espagne !

L'Espagne aussi a des titres à défendre : vice-champion européen et médaille de bronze aux JO de Tokyo, l'équipe va donner du fil à retordre à nos Bleus ! Alors France Bleu Paris a trouvé la parade : vous inviter au match France - Espagne le jeudi 14 avril à 21h05, à la mythique Accor Arena, à Paris, pour donner de la voix et de la force à nos joueurs !

Comment jouer ?

Pour gagner vos deux places*, inscrivez-vous ici :

Bonne chance à tous !

* = Places non cessibles, non échangeables et non remboursables. Merci de vérifier votre disponibilité avant de jouer !