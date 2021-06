JEU - Fêtez le retour de la musique live avec France Bleu !

Jean-Louis Aubert en concert à la Maison de la Radio... et de la musique

Jean-Louis Aubert pendant les dernières Victoires de la musique © Getty

C'est un peu la célébration d'un "autre monde" que vous propose Radio France le 16 juin prochain ! Engagée auprès des acteurs de la musique, la célèbre maison ronde, qui abrite la majorité des différentes chaînes de Radio France ainsi que ses orchestres, vous invite à une véritable renaissance : la Maison de la Radio devient la Maison de la Radio ET de la musique !

Pour fêter ça, France Bleu vous propose le concert d'un artiste qui a traversé les époques avec des tubes connus de tous : Jean-Louis Aubert ! France Bleu vous offre vos deux places VIP, transport et hébergement compris, pour cette soirée qui nous rappellera un peu le monde d'avant et ses joies musicales. Pour jouer ? Rien de plus simple, écoutez France Bleu et appelez nous aux moments indiqués pour vous inscrire à notre grand tirage. Vous pourrez bien évidemment suivre le concert de Jean-Louis Aubert dès 21h sur votre radio !

La fête de la musique sur France 2, à Roland Garros !

Laury Thilleman et Garou - GHOSAROSSIAN Delphine

Alors que Roland Garros bat son plein avec la compétition internationale de tennis, c'est un autre style de festivités que les lieux mythiques du sport français vont connaître le 21 juin prochain : la Fête de la musique de France 2, en partenariat avec France Bleu. Toujours pilotée par Laury Thilleman et Garou, cette célébration de la musique va cette année rendre hommage aux années 80 ! Ressortez donc pattes d'eph, boule à facettes et autres walkman, révisez les chansons de Jeanne Mas, Desireless et Indochine, on va fêter les années 80 ensemble et ça va faire du bien !

Le court Philippe Chatrier va accueillir une scène à l'occasion de la fête de la musique de France 2 - ©Nathalie Guyon-FTV

Pendant près de 3 heures, dans une scénographie extraordinaire imaginée par Kamel Ouali, les tubes les plus populaires vont s’enchainer avec les plus grandes stars pour fêter les 40 ans des années 80. Parmi les invités : Vianney, Patrick Bruel, Clara Luciani, Pascal Obispo, Texas, Calogero, Eddy de Pretto, Julien Clerc, Louane, Kendji Girac, Patrick Fiori, Imany, Benjamin Biolay... Mais aussi tout les artistes des 80's qui vont ont fait danser: Gilbert Montagné, Bibie, David et Jonathan, Jean-Pierre Mader, Caroline Loeb...

France Bleu vous offre vos deux places VIP, transport et hébergement compris, pour cette soirée qui promet d'être riche en souvenirs musicaux ! Pour jouer ? Rien de plus simple, appelez nous aux moments indiqués pour vous inscrire à notre grand tirage. Nous serons d'ailleurs en direct dès 21h depuis le stade Roland-Garros pour vous faire vivre cette soirée et donner la parole aux artistes.

Alors, Jean-Louis Aubert ou les années 80 ? A vous de choisir et de participer en écoutant France Bleu toute la semaine !