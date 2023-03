JEU - Gagnez vos places VIP pour Véronic Dicaire au Galaxie d'Amnéville

Une expérience incroyable...rien que pour vous !

Du lundi 27 au vendredi 31 mars, France Bleu Lorraine vous invite en V.I.P au spectacle de Véronic Dicaire, mardi 4 avril au Galaxie d’Amnéville .

ⓘ Publicité

On ne vous propose pas une performance, mais des dizaines ! Véronic Dicaire, l'une des plus grandes imitatrices de sa génération, est de retour en tournée et en Lorraine avec de nouvelles voix comme Clara Luciani, Angèle ou encore Aya Nakamura.

Afin de savourer ce véritable show de Véronic Dicaire en live, France Bleu Lorraine s'occupe de tout et vous offre la totale : parking, cocktail et les meilleures places dans la salle.

VERONIC DICAIRE - Showgirl Tour - Tournée 2022-2023

À vous de prouver que vous êtes LE plus grand imitateur de Lorraine 😁

Pour gagner vos invitations V.I.P, écoutez France Bleu Lorraine et venez faire une imitation de la personnalité de votre choix en direct sur France Bleu Lorraine. Vous avez carte blanche !

Pour tenter votre chance, rendez-vous tous les matins, du 27 au 31 mars à 8h40 dans le 6-9 France Bleu Lorraine avec Nicolas Bill.

loading

Chanteurs d'hier ou d'aujourd'hui, actrices, hommes politiques, animatrices...tout est permis alors surprenez-nous !

En Lorraine, la radio de Véronic Dicaire… c’est France Bleu !