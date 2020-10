Après la rentrée, vous avez envie de prendre une bonne résolution et de vous remettre au sport ? France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre abonnement d'un an à la salle de sport et de remise en forme Keep Cool à Pau. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, et jouez toute cette semaine à 6h20 et 8h20.

JEU - Gagnez votre abonnement d'un an à la salle de sport Keep Cool à Pau

Gagnez votre abonnement d'un an à la salle Keep Cool à Pau en écoutant France Bleu Béarn Bigorre

France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre abonnement d'un an à la salle de sport et de remise en forme Keep Cool à Pau. Si en cette rentrée, vous voulez prendre une bonne résolution : vous remettre au sport ! C’est l’occasion ! La rentrée est le moment idéal pour se remettre au sport. Vous voulez reprendre une activité physique, perdre du poids, retrouver un ventre plat, retrouver la forme, tonus et vitalité ou parfaire votre abdominaux … C'est le moment !

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre

Jouez au coffre cadeau, découvrez une combinaison de 4 chiffres entre 0 et 9. Si vous découvrez le bon code, le coffre s'ouvre et le cadeau est à vous. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez tous les matins à 6h20 et 8h20. La salle de sport et de remise en forme Keep Cool se trouve au 21 rue Ronsart, à Pau près du Centre Pau Tempo.