JEU - Gagnez votre abonnement de bus annuel Idélis

La rentrée, c'est le moment où s'abonne et où on renouvelle son abonnement de transport. France Bleu Béarn Bigorre et Idélis vous offre abonnement de bus annuel pour profiter en illimité des bus à Pau et dans l'agglo. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au Jackpot à 6h20, 8h20 et 17h10 jusqu'au dimanche 19 septembre. Grâce à votre abonnement annuel, voyagez à tout moment et aussi longtemps que vous le voulez, pendant une année. Pour l'école, le travail, les loisirs, pour vous, les enfants ou toute la famille.

En cette rentrée, prenons de bonnes résolutions et prenons les transports en commun. Laissons la voiture au garage et retrouvons le bus !

Depuis le 30 août, les 17 lignes de bus du réseau IDELIS fonctionne à nouveau à 100 %. Les lignes de soirée circulent entre 21h50 et 1h. La navette gratuite Coxitis a 3 nouveaux arrêts : Grand Tour, Cimetière, Place Verdun Bayard. Grâce à l’arrêt à la demande, de 21h à 1h, vous pouvez demander au conducteur de descendre entre 2 arrêts (sauf ligne F).

Pour la rentrée scolaire, des renforts traitent toutes les demandes. L'agence Idélis sera ouverte en continu ce samedi 11 septembre de 8h45 à 18h. Sur le site idelis.fr une nouvelle rubrique vous aide à trouver les réponses à vos questions en cette période de (ré)abonnement scolaire.

Les nouveautés de la rentrée

Au départ de Pau Bosquet, une nouvelle navette dessert le village Emmaüs, les mercredis et samedis de9h et 19h, à raison de 7 voyages par jour, en passant par la place de Verdun, Lons et Lescar.

Ovaligne Section Paloise, la ligne qui désert le Stade du Hameau les jours de match, reprend du service dès le 11 septembre pour le match Section / Lyon.

L'application Ticket Modalis sur Android et Iphone vous permet d'acheter votre titre de transport grâce à votre smartphone.

Idélis, ce sont aussi les vélos IDEcycle

Le service IDEcycle vous accueille maintenant au 15 rue Lamothe à Pau dans un lieu dédié au vélo, à 200 mètres de l’agence IDELIS. La station de vélos en libre-service Halles-Médiathèque est de nouveau opérationnelle, sur la place Marguerite Laborde. Elle vous permet de profiter des commerces de proximité. 50 nouveaux vélos à assistance électrique vous sont proposés, et 2 nouveaux vélos cargos à assistance électrique, pour les familles et pour transporter du matériel.