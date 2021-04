JEU – Gagnez votre baptême de l’air en hélicoptère avec Héli Béarn

Gagnez votre baptême de l’air en hélicoptère avec Héli Béarn au départ de l’aérodrome Pau-Pyrénées. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les petits voltigeurs" tout au long de la journée jusqu'au dimanche 25 avril. Pendant ces vacances d'avril, France Bleu Béarn vous offre de vrais moment d'évasion et de dépaysement, l'occasion de découvrir le Béarn et la Bigorre, vus du ciel.

Héli Béarn, un magnifique cadeau pour soi ou pour offrir

Tout au long de l'année, Héli Béarn vous invite de découvrir les Pyrénées Béarnaises sous un angle nouveau. Héli Béarn vous propose plusieurs circuits au départ de l'aérodrome de Pau-Pyrénées. Cela peut aller d'un simple tour de la ville de Pau en passant par les vignobles de Jurançon, à un vol sur la montagne qui vous permettra de découvrir selon votre choix, les vallées d'Aspe, d'Ossau, les pics du Midi (Ossau et Bigorre), les cols d'Aubisque et du Tourmalet et bien d'autres paysages enchanteurs. Pour décoller avec Héli Béarn, rien de plus simple, il suffit de réserver son vol sur le site internet d'Héli Béarn. Des places dans des vols programmés vous seront proposés ou alors pour des vols de groupe, un hélicoptère peut vous être réservé. Les vols en hélicoptère sont ouvert à tous, il n'y a pas de contre-indications particulière pour profiter de la beauté des Pyrénées comme vous ne les avez jamais vus.

Ecoutez Patrice Burgio, d'Héli Béarn, vous présente les baptêmes de l'air en hélicoptère

