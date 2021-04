JEU – Gagnez votre baptême de l’air en parapente avec Air Attitude basé à Accous

Pendant toutes ces vacances d’avril, France Bleu Béarn Bigorre vous offre de purs moments d’évasion et de sensations ; l'occasion de découvrir le Béarn et la Bigorre vu du ciel. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, tout au long de la journée, jouez au jeu « Les petits voltigeurs » et gagnez votre baptême de l’air en parapente avec Air Attitude, basé à Accous.

Vous choisirez votre baptême ! Soit votre baptême "Pilotage" : c’est vous qui prenez les commandes ! Après un briefing sur les bases du parapente, vous goutterez au plaisir de piloter. Le moniteur qui vous accompagnera vous donnera les commandes en l’air, avec ces conseils et son assistance. Ce sera vous le pilote !

Ou alors, gagnez votre baptême "Sensations". Vous aimez les sensations fortes ? Au programme de votre baptême : rotations, accélérations, voltige, acrobaties, vous vous retrouverez en apesanteur … Vous embarquerez avec un moniteur spécialisé dans les manœuvres acrobatiques qui va vous montrer les principes de la voltige en parapente. Sensations fortes garanties !

Air Attitude, pour gouter au plaisir du parapente

Air Attitude propose à ses passagers des vols de 15 ou 30 minutes, parfait pour découvrir le parapente.

Le vol "Le plaisir" : ce sont 15 minutes de pur bonheur qui vous attendent. Vous profiterez du paysage, en découvrant les sensations du parapente.

Le vol "Le pilotage" : 15 minutes de vol avec un cours de pilotage en l'air pour découvrir les sensations du pilotage

Le vol "Le sensation" : vous aimez les sensations fortes ? Le moniteur exécute pour vous des virages forts, des accélérations, de la voltige … sensations garantis !

Air Attitude vous propose aussi des vols plus long de 30 minutes, pour découvrir le parapente et la vallée d'Aspe plus largement :

Le vol "L'émotion" : 30 minutes de vol au-dessus des montagnes, de la forêt d'Arapoup

Le vol "L'émotion VIP" : 30 minutes de vol au-dessus des montagnes avec toutes

options photo/video, pilotage et sensation.

Enfin, Air Attitude vous propose des vols longs :

Le vol "Passion" : 45 minutes à 1 heure de vol au-dessus des montagnes, forêt …

Le vol "Passion VIP" : 45minutes à 1 heures de vol au-dessus des montagnes,

forêt ... et toutes options.

Air Attitude formons aussi les pilotes débutants et confirmés et propose des stages d'initiation et performance de plusieurs niveaux.