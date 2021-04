JEU – Gagnez votre baptême de l’air en ULM avec Viréo ULM à Luquet

Pendant ces vacances d’avril, France Bleu Béarn Bigorre vous offre de vrais moments d’évasion et vous propose de découvrir le Béarn et la Bigorre, vus du ciel. Gagnez votre baptême de l’air en ULM avec Viréo ULM depuis la base de Lucquet. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez au jeu “Les petits voltigeurs” tout au long de la journée jusqu’au dimanche 25 avril. Vous avez toujours rêvé de voler dans les airs ? France Bleu Béarn Bigorre et Viréo ULM réalisent votre rêve. Vous allez vivre une expérience inoubliable : Voler en ULM, c'est voler avec une vraie sensation de liberté, tel un véritable oiseau.

Votre baptême de l'air avec Viréo ULM, une expérience unique

Avec Viréo ULM, vous décollerez, en toute sécurité de la piste de Luquet, en compagnie d’un instructeur d’Etat agréé. Vous allez ainsi découvrir les vallées des Pyrénées comme vous ne les avez jamais vus.

Viréo ULM se trouve sur la base de Luquet, un site privilégié, dans un cadre naturel, calme et isolé, situé au pied des Pyrénées dans un triangle entre Pau, Tarbes et Lourdes. Que ce soit pour vous faire plaisir ou offrir un cadeau original, vivez une occasion unique et profitez d'un panorama époustouflant lors de ce vol.

Ecoutez Jérémy Naulet, pilote instructeur Viréo ULM

Jérémy Naulet, pilote instructeur Viréo ULM Copier

Plusieurs baptêmes pour votre plaisir

Viréo ULM vous propose plusieurs baptême pour votre plus grand plaisir. Des forfaits groupes 4 personnes avec 60 minutes de vol modulables. Parmi les vols que vous propose Viréo ULM, il y a le vol "Le Lac du Gabas", l'un des plus grands plan d'eau de la région pyrénéenne, à découvrir absolument. Ou encore le vol "La Chaîne des Pyrénées" : découvrez le Pic du Midi d'Ossau dont la forme caractéristique rappelle celle d'une dent, le Pic du midi de Bigorreet son observatoire ainsi que les mythiques col du tour de France cycliste.

Initiez-vous au pilotage

Vous avez toujours rêvé de piloter ? Viréo ULM vous propose également des initiations au pilotage. Prenez la place du pilote ! Vous profiterez d'initiation au pilotage sur ULM pendulaire ou multiaxe.

Que ce soit pour vous faire plaisir ou offrir un cadeau original, réservez dès aujourd’hui ce baptême en ULM, une occasion unique de porter un regard différent sur notre monde et notre région, une vue du ciel à 360° !

