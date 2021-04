JEU - Gagnez votre baptême de l'air en ULM, montgolfière, parapente, hélicoptère et en parachute !

Pendant ces deux semaines de vacances d'avril, France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre baptême de l'air ! Pour gagner, rien de plus simple : écoutez France Bleu Béarn Bigorre tout au long de la journée, du lundi 12 avril au dimanche 25 avril, jouez au jeu "Les petits voltigeurs". Gagnez votre baptême de l'air en ULM, en montgolfière, en parapente, en hélicoptère et même votre saut en parachute !

Gagnez votre baptême de l'air en montgolfière avec Zen Attitude

En participant au jeu "Les petits voltigeurs" du lundi 12 avril au dimanche 25 avril, que vous soyez gagnant ou perdant, vous aurez une deuxième chance de gagner un cadeau d'exception : votre vol privatisé "Prestige"pour deux personnes en montgolfière avec Zen Attitude au départ de Saint-Sever de Rustan en Bigorre. La nacelle vous est entièrement réservée. Vous allez vivre un moment inoubliable, un instant magique. Vous décollez face au Pic de Midi de Bigorre. Vous assisterez au lever de soleil, et profiterez en toute intimité de la magie de ce vol privatisé. C’est un moment hors du temps qui vous attend, une parenthèse magique. Zen Attitude vous promet "une bulle de zénitude". Vous allez découvrir la Bigorre et les Pyrénées comme vous ne les avez jamais vu, avec le silence des airs, et la merveilleuse sensation de flotter. Vous volerez avec un panorama à 360 degrés. Une aventure fabuleuse ! Participez au jeu "Les petits voltigeurs", que vous gagniez un baptême de l'air ou pas, vous participerez, quoi qu'il en soit, à la fin des vacances, au tirage, le lundi 26 avril à 8h45. A vous de jouer, bonne chance ! Infos sur zen-altitude.fr. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 12 avril au dimanche 25 avril à 6h20, 8h20, de 11h à midi, à 17h10 et 18h10, et même le week-end !

Gagnez votre baptême de l’air en ULM avec Viréo ULM

Vous avez toujours rêvé de voler dans les airs ? Un vol avec Viréo ULM, c’est un vol dans un appareil ultra-léger. Vous aurez un vraie sensation de liberté. Vous partirez de la base de Lucquet, petite enclave entre le Béarn et la Bigorre, dans un triangle Pau-Tarbes-Lourdes, et survolerez notamment Le lac de Gabas, c'est l'un des vols les plus prisés de la région. Un moment magique ! Toutes les infos sur pyrenees-ulm.fr

Gagnez votre saut en parachute en tandem avec Yep Yep Parachutisme

Une expérience hors-norme ! Avec Yep Yep Parachutisme, c'est un moment inoubliable qui vous attend. Vous sauterez en parachute en tandem depuis un hélicoptère. L'hélicoptère permet de sauter sur des sites exceptionnels loin des aérodromes ; à vous, les Pyrénées, le lac du Gabas ou le lac de Loudenvielle ! Sensations fortes garanties ! Vous gagnez aussi votre vidéo en 360°, pour revivre votre saut inoubliable sous tous les angles ! Infos sur www.yepyep.fr

Gagnez votre baptême de l’air en parapente avec Air Altitude

Avec Air Altitude, basé à Accous, vous choisirez votre baptême ! Soit votre baptême "Pilotage" : c’est vous qui prenez les commandes ! Vous goutterez au plaisir de piloter. Ou votre baptême "Sensations", au programme : rotations, accélérations, voltige, acrobaties, apesanteur … émotions fortes garanties ! Infos sur air-attitude.com

Gagnez votre baptême de l’air en hélicoptère avec HéliBéarn

Avec HéliBéarn, au départ de l’aérodrome Pau-Pyrénées, vous découvrez le Béarn vu du ciel, les Pyrénées, comme vous ne les avez jamais vu, sous un angle nouveau, des paysages enchanteurs, émerveillement garanties ! Vous allez en prendre plein les yeux ! Infos sur helibearn.fr