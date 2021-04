JEU – Gagnez votre baptême de l’air privatisé en montgolfière avec Zen Altitude

En cette période, on a tous qu’une envie : prendre l’air, s’offrir un vrai moment d’évasion et de dépaysement. France Bleu Béarn Bigorre vous propose deux semaines exceptionnelles pendant ces vacances d’avril et vous offre le Béarn et la Bigorre, vu du ciel. En écoutant, France Bleu Béarn Bigorre, gagnez votre baptême de l’air privatisé pour deux personnes en montgolfière avec Zen Altitude basé à Saint-Sever-de-Rustan en Bigorre. Avec la personne de votre choix, vous serez les seuls à profiter de ce vol, la nacelle vous est entièrement réservée. Vous allez profiter en toute intimité de la magie de ce vol en montgolfière.

Vous allez réellement vivre un moment inoubliable, magique avec Zen Altitude. Vous allez découvrir sous un angle nouveau, comme vous ne les avez jamais vu, les fabuleux paysages de notre région. Vous allez décoller face au Pic de Midi de Bigorre, et assister au lever du soleil. Vous aurez une vue imprenable sur les Pyrénées et bénéficierez d’un panorama à 360 degrés. Vous allez apprécier le silence et cette merveilleuse sensation de flotter dans les airs.

C’est un moment hors du temps qui vous attend, une parenthèse magique. Vous aurez la réelle impression de vous sentir envelopper dans une bulle de zénitude. Vous allez vivre un pur moment d’émotion, une fabuleuse aventure entre terre et ciel.

Comment jouer et gagner ?

Il vous suffit d’écouter France Bleu Béarn Bigorre. Jouez au jeu Les petits voltigeurs tout au long de la journée, pendant ces vacances d’avril jusqu’au dimanche 25 avril. En participant au jeu, que vous soyez gagnants ou perdant, vous participerez quoi qu’il en soit, vous participerez à un grand tirage au sort qui aura lieu à la fin des vacances, le lundi 26 avril à 8h45. Soyez attentifs et fidèle à France Bleu Béarn Bigorre. A vous de jouer, bonne chance !