JEU - Gagnez votre baptême en montgolfière

Tous les deux ans, le spectacle est au rendez-vous sur l'aérodrome de Chambley. Cette année, le Grand-Est Mondial Air Ballons vous attend du 21 au 30 juillet 2023 pour une 18ème édition pleine de promesses .

Le plus grand rassemblement de montgolfières au monde

Selon la météo, matin et soir, pendant 10 jours, vous pourrez savourer un événement à couper le souffle, grâce aux 3.000 pilotes et membres d'équipages de plus de 60 nations différentes présents.

Du 21 au 30 juillet, vous profiterez aussi de nombreuses animations à terre (musée, vols virtuels, mini-montgolfières, visite du ventre d'un ballon, exposition…).

Gagnez votre baptême en montgolfière

Le Grand-Est Mondial Air Ballons, c'est aussi l'occasion de vivre une expérience incroyable, en prenant de la hauteur. France Bleu Lorraine vous offre votre baptême en montgolfière pour deux, dimanche 30 juillet (matin). Pour tenter votre chance, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.

