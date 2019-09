JEU - Gagnez votre carte cadeau de 50 euros chez Décathlon Pau Lescar à l'occasion du Vitalsport

Le Vitalsport est l’occasion de découvrir des dizaines de sports. Rendez-vous sur le parking du Décathlon Pau Lescar samedi 14 et dimanche 15 septembre. A cette occasion, écoutez France Bleu Béarn et gagnez votre carte cadeau Décathlon d'une valeur de 50 euros.

Pau, France

Le Vitalsport est un événement gratuit et ouvert à tous. En famille ou entre amis, c’est l’occasion de vous initier à des dizaines de sports différents : équitation, golf, canoë-kayak, tir à l'arc, aikido, fitness, baseball, crossfit et encore bien d’autres ! L’encadrement est assuré par les éducateurs diplômés de clubs partenaires. Tout est prévu pour que vous passiez un moment convivial, sympathique, sous le signe du partage et de l’émotion.

Le Vitalsport, c’est aussi l’occasion de rencontrer tous les acteurs sportifs de notre région : associations, ligues, clubs … prendre des renseignements et trouver votre sport pour la rentrée. Chacun pourra s’initier à une quarantaine de sports différents. L’an dernier, 15 000 personnes se sont rendues sur le parking du magasin Décathlon, transformé en stade multisport géant.

France Bleu Béarn en direct du Vitalsport

France Bleu Béarn et Eric Bentahar vous fait vivre le Vitalsport en direct à la radio, à la recherche de nouvelles activités, samedi 14 septembre de 11h à 12h30.

Le Vitalsport 2019 a lieu samedi 14 septembre de 9h à 19h et dimanche 15 septembre de 10h à 18h, sur le parking de Décathlon Pau Lescar, C.C Quartier Libre, 176 Boulevard de l'Europe, 64230 Lescar. 05 59 92 85 00

