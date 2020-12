JEU – Gagnez votre coffret gourmand Agneau de lait des Pyrénées avec France Bleu Béarn Bigorre

La tradition pyrénéenne s’invite sur votre table de fêtes grâce aux Petits Lutins ! Durant ces fêtes de fin d’année, France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre coffret gourmand signé de l’Agneau de lait des Pyrénées et de ses éleveurs.

L’agneau de lait est ancré dans l’histoire et la tradition des éleveurs pyrénéens. Après avoir profitées des hauts alpages pyrénéens durant l’été, les brebis redescendent dans les vallées à l’automne pour mettre bas. C’est le début de l’agnelage. L’Agneau de lait des Pyrénées va alors profiter du bon lait de sa mère durant plusieurs semaines, donnant à sa viande une chair particulièrement fine.

L’élevage ovin est dans les gênes des éleveurs des Pyrénées-Atlantiques depuis plusieurs siècles. Cette tradition et ce savoir faire se retrouvent aujourd’hui dans la qualité de la viande (tout comme le fromage d’Ossau Iraty dont la réputation n’est plus à faire). Grâce à eux, l’Agneau de lait des Pyrénées, à travers son Label Rouge et son Indication Géographique Protégée (IGP), fait parti des incontournable des repas des Pyrénéens… et bien au-delà !

A rôtir, à mijoter ou à griller, en dégustant l’épaule, le carré ou le gigot, c’est maintenant que vous pouvez réserver vos plus beaux morceaux et ne pas manquer de déguster l’agneau de lait des Pyrénées !

Alors profitez de vos vacances pour écouter France Bleu Béarn Bigorre du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021, jouer avec les Petits Lutins et gagner votre panier gourmand aux saveurs de l’Agneau de lait des Pyrénées.