JEU – Gagnez votre coffret gourmand Biraben sur France Bleu Béarn Bigorre

Pour ces fêtes, gagnez les produits gourmands de la Maison Biraben. Des plats du terroir et le meilleur du canard arriveront chez vous ! Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez avec les Petits Lutins du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

De la garbure au jambon du pays directement dans votre assiette ? Durant ces fêtes de fin d’année, France Bleu Béarn Bigorre vous offre des coffrets gourmands issus des meilleurs produits de la Maison Biraben. Grâce au jeu des Petits Lutins, vous pourrez accompagner vos vacances avec du salmis de palombes, du foie gras de canard entier du Sud-Ouest, du pâté du Gascon ou à la recette basque, pour accompagner vos tables de fêtes.

La Maison Biraben est née sur une bicyclette à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale. Odette et Joseph sillonnent les marchés de Pau, Lourdes… pour y trouver les meilleurs produits et en fait des confits et des foies gras. Les plats cuisinés s’ajouteront avec l’arrivée de leur fils Jean en 1967. 74 ans plus tard, le même amour des produits locaux, des recettes traditionnelles et de la gastronomie du Sud-Ouest anime la famille Biraben.

Depuis Beuste, les produits de la Maison Biraben se retrouvent aux Halles de Pau et de Nay, mais aussi à Coarraze et au 12 rue Bonado à Pau, sans oublier sur le site internet avec la vente en ligne de tous les produits Biraben. Mais aussi dans les grandes surfaces et sur le menu de nombreux restaurateurs.

Alors profitez de vos vacances pour écouter France Bleu Béarn Bigorre du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021, jouer avec les Petits Lutins et gagner votre panier gourmand aux saveurs locales de la Maison Biraben.