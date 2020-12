JEU – Gagnez votre coffret gourmand Le Vieux Chêne sur France Bleu Béarn Bigorre

Pour ces fêtes, gagnez les produits gourmands signés Le Vieux Chêne à Bosdarros. La gastronomie locale se dévoile dans vos assiettes, entre foie gras et axoa au canard. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez avec les Petits Lutins du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

Durant toutes les vacances de fin d’année, France Bleu Béarn Bigorre vous offre des coffres gourmands aux couleurs du Vieux Chêne à Bosdarros. L’occasion de découvrir, dans les cadeaux de nos Petits Lutins, ces produits gastronomiques locaux imaginés par cette entreprise familiale créée en Béarn en 1989.

Le domaine du Vieux Chêne est un spécialiste du foie gras de canard et d’oie, des confits, des pâtés, des plats cuisinés et même des cèpes. Des produits cuisinés et gourmands, régulièrement récompensés au Concours Général Agricole de Paris.

Le secret de leurs succès gustatifs ? Des recettes traditionnelles, confectionnées par M. et Mme Mazerolles, selon les ingrédients et les secrets du Béarn, à partir de produits issus du territoire béarnais et du Sud-Ouest.

Un label de qualité locale voire bio à découvrir dans le coffret gourmand imaginé pour vos fêtes de fin d’année pour Le Vieux Chêne où vous trouverez notamment de l’Axoa au canard et au cidre basque, du Foie gras de canard entier du Sud-Ouest, du pâté de campagne pur porc bio, de la hure de porc et même une terrine de canard aux baies roses.

A offrir, partager ou déguster sans modération ! Et à gagner en écoutant France Bleu Béarn Bigorre du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021, avec les Petits Lutins !