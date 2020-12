JEU – Gagnez votre coffret gourmand Miot avec France Bleu Béarn Bigorre

Des coucougnettes ou des tétons de la Reine pour accompagner vos fêtes ? C’est possible grâce à la Maison Francis Miot ! Durant ces fêtes de fin d’année, France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre panier gourmand en écoutant votre radio et en jouant avec les Petits Lutins.

Un coffret qui va ravir tous les gourmands ! Depuis 1985, la Maison Francis Miot s’est spécialisée dans les confitures artisanales. Tout est parti du savoir-faire du confiturier palois Francis Miot. Sa passion pour les bons fruits, ses recettes originales et gourmandes, associés à une pointe d’humour parfois coquin. Et la légende est née.

Avec des confitures 100% issus des fruits, avec ou sans sucre, et même bio. Des pâtes à tartiner originales et ses chocolats aux noms originaux et aux saveurs uniques ont fait de la Maison Miot un incontournable des tables de fêtes, mais aussi de votre quotidien. Des productions béarnaises que l’on retrouve dans les boutiques d’Uzos, du centre-ville de Pau, mais aussi à Saint-Jean de Luz et Saint-Jean-Pied-de-Port avec des coffrets cadeaux imaginés pour les fêtes de fin d’année, et dont vous serez sûr de l’effet au pied du sapin ! Vingt-deux coffrets différents pour offrir, pour mélanger le sucré et l’apéro, aux saveurs béarnaises ou basques, entièrement chocolatées ou confiturées… Il y en a pour tous les goûts !

Et si vous préférez le salé, la Maison Francis Miot vous propose aussi de découvrir ses recettes au Restaurant – Epicerie Fine installé depuis cet été au 45 rue Maréchal-Joffre à Pau. En attendant la réouverture des restaurants, vous pourrez vous faire livrer, par Delivroo, des tartinables, des recettes maison et des plats salés pour vos gourmandises du quotidien.

Jouez avec les Petits Lutins en écoutant France Bleu Béarn Bigorre du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021 pour gagner et découvrir les produits de la Maison Francis Miot et son coffret gourmand à partager en famille (ou pas !)